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الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 5 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

4 أسباب تجبر الآباء على تقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يقضي الأطفال معظم أوقاتهم يلعبون باستخدام الهاتف والكومبيوتر والتلفزيون وألعاب الفيديو الذي تأخذ مساحة كبيرة من وقت اللعب والترفيه.

وأوردت تقارير طبية 4 أسباب ستجبر الآباء على تقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات، وهي:

1- الهرمونات: يقلل الضوء الأزرق للشاشات إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين الذي يقوم بتنظيم الساعة البيولوجية والحالة المعنوية. كذلك رصدت بعض الدراسات إفراز هرمون الدوبامين الذي يرتبط بالإدمان عند تمضية وقت طويل أمام الشاشات، ويؤدي كل ذلك إلى عدم توازن الهرمونات في الجسم، والتأثير على السلوكيات والانفعالات.

2- تدفق الدم: تزيد الرياضة والنشاط البدني تدفق الدم إلى تجاويف الدماغ والمناطق المسؤولة عن التفكير الإبداعي، بينما تؤدي تمضية أوقات طويلة أمام الشاشات إلى ضعف تدفق الدم إلى هذه المناطق.

3- التوتر: كلما زاد وقت التعرّض للشاشات زاد إفراز هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، وينعكس ذلك على السلوك العصبي.

4- الحالة المعنوية: الإفراط في مشاهدة الشاشات يؤدي في النهاية إلى انخفاض الروح المعنوية، والشعور باليأس والإحباط، ويتبدد هذا الشعور مع زيادة التواصل المباشر مع الأصدقاء، والتفاعل الاجتماعي، والمشاركة في الأنشطة.

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