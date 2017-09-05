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الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 5 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الجبير ردًّا على ظريف: تصريحاتك مضحكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن تصريحات نظيره الإيراني بشأن التقارب مع المملكة “مضحكة”.

وقال الجبير، في تصريحات إلى الصحافيين في لندن: “يجب على إيران أن تغير سياساتها إذا ما أرادت التقارب”، مضيفًا أن تعاملات المملكة الدبلوماسية مع إيران بشأن الحج، لا علاقة لها بتطبيع العلاقات؛ لأن المملكة ترفض تسييس الحج.

ولفت إلى أن المملكة دعت الأمم المتحدة من أجل تقييم العمليات في اليمن، ولكن أحدًا لم يلبِّ الدعوة، التي تكررت أكثر من مرة.

وزعم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قبل أيام، أن بلاده تحرص على بناء “علاقات إيجابية” مع دول الجوار، بما في ذلك المملكة.

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