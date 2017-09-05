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الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 5 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المملكة: تاريخنا في دعم مسلمي الروهنجيا ممتد لـ70 عاماً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة الخارجية أن تاريخ المملكة تجاه مسلمي الروهنجيا ممتد منذ 70 عاماً، مشيرة إلى أنها تبرعت بـ 50 مليون دولار لهم عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، واستضافت مواطنيها منذ عام 1948م، حيث بلغ عددهم في المملكة حتى الآن ما يقارب 300 ألف.

وكشفت الخارجية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن المملكة ساندت قضية شعب الروهنجيا في المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأنهم استجابوا لدعوتها واتصالاتها وأدانوا الانتهاكات المستمرة ضدهم.

يُشار إلى أن حكومة ميانمار تشن حرباً ضد الأقلية المسلمة لشعب الروهينجا في أشد موجة عنف شهدها العالم منذ عقود؛ ما أدى مؤخراً إلى نزوح نحو 58600 من الأقلية المسلمة فروا إلى بنجلاديش مؤخراً.

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