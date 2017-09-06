أكاديمية بجامعة طيبة تنجح في اختراع علاج للسرطان من “تمر المدينة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نجحت الأكاديمية بجامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتورة نجلاء الردادي، في التوصل لعلاج جديد للسرطان باستخدام “تمر المدينة”، بعدما حصلت على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن علاجها الجديد.

وبيّنت الردادي وفقاً لـ”المدينة”، أن اختراعها الجديد هو ناتج عن تحضير حيوي لجسيمات البلاتين النانونية مع المستخلص المائي لتمر برني وعجوة المدينة الذي يحتوي على مضادات طبيعية، لذا فهو طريقة صديقة للبيئة، معددةً الفوائد الخاصة به وفي مقدمتها رخص ثمنه وعدم وجود آثار جانبية له.

ولفتت إلى أن فوائده تشمل أيضاً قدرته وفاعليته العالية جداً في تثبيط نمو الخلايا السرطانية للكبد وتأثيره في تثبيط سرطان القولون إلى جانب تثبيط سرطان الثدي، داعيةً إلى إنشاء مركز تحاليل متكامل داخل الحرم الجامعي لجامعة طيبة لمساعدة الباحثين على إنجاز مهامهم سريعاً.