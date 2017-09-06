«أبا الخيل»: إجراءات رادعة ضد معنِّف الطفل في المجمع التجاري بالخبر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد خالد أبا الخيل،‏ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة ضد معنف الطفل في مجمع تجاري بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وقال أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “بعد أن تم القبض على معنف الطفل في أحد المجمعات التجارية.. سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة له، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء”.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية، أعلنت تمكنها من القبض على الشخص الذي عنّف طفله، بعد تداول فيديو للواقعة قبل أيام قليلة.

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريح له “أنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله أخيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام أحد الأشخاص بتعنيف ابنه بأحد المجمعات التجارية، وبعد توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية، بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه، فإنه – وبفضلٍ من الله وتوفيقه – تمكّن المختصّون بشرطة محافظة الخُبر من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو والتوصّل إليه؛ حيث تبيّن أنه مقيمٌ عربي في العقد الرابع من العمر.”

وأضاف الرقيطي: “تمّ إيقافه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم”.