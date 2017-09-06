شرطة الخبر تكشف عن هوية معنف الطفل بأحد المجمعات التجارية وتوقفه

‎الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكدت شرطة المنطقة الشرقية، تمكن المختصين بشرطة محافظة الخبر، من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف ابنه بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر والتوصل إليه.

وأشار بيان لشرطة الشرقية، إلى أن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية (يحفظه الله) كان قد وجه بسرعة القبض على المتهم وتطبيق النظام بحقه، حيث تبيّن بعد القبض عليه أنه مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.