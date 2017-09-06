تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 7 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

شرطة الخبر تكشف عن هوية معنف الطفل بأحد المجمعات التجارية وتوقفه

‎الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكدت شرطة المنطقة الشرقية، تمكن المختصين بشرطة محافظة الخبر، من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف ابنه بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر والتوصل إليه.

وأشار بيان لشرطة الشرقية، إلى أن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية (يحفظه الله) كان قد وجه بسرعة القبض على المتهم وتطبيق النظام بحقه، حيث تبيّن بعد القبض عليه أنه مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

أمر ملكي: إعفاء آل الشيخ وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

أمر ملكي: إعفاء آل الشيخ وتعيين تركي آل ...

الحج تُحيل مجموعة من مطوفي مكاتب حجاج الجزائر للتأديب والسبب!

الحج تُحيل مجموعة من مطوفي مكاتب حجاج الجزائر ...

رياح وغبار وحرارة مرتفعة على العديد من مناطق المملكة

رياح وغبار وحرارة مرتفعة على العديد من مناطق ...

STC تهدي عملاءها يومين من المكالمات المفتوحة بمناسبة تأهل الأخضر

STC تهدي عملاءها يومين من المكالمات المفتوحة بمناسبة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*