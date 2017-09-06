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الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 7 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإنذار المبكر” ينبه من توقعات باضطرابات جوية على 5 مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبه نظام الإنذار الآلي المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حدوث اضطرابات جوية اليوم الأربعاء في 5 مناطق، حيث يتوقع أن تشهد هذه المناطق – بمشبئة الله – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار والسحب الرعدية.

وشملت التنبيهات توقعات بنشاط للرياح المثيرة للأتربة اليوم على كل من منطقتي الرياض والقصيم، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة السادسة مساء.

كما تضمنت التنبيهات التي أطلقها الإنذار الآلي المبكر توقعات برياح نشطة وتشكل سحب رعدية اليوم في كل من المدينة المنورة ومنطقة جازان، خلال الفترة 12 ظهراً حتى 9 مساءً، فيما نبه بتشكل السحب الرعدية في منطقة مكة المكرمة خاصة على مرتفعاتها بين 12 ظهراً حتى 9 مساءً.

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