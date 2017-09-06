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الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 6 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القبض على مقيم حاول دهس رجل مرور بالطائف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت دوريات المرور من القبض على مقيم آسيوي حاول دهس رجل المرور بالردف أثناء أدائه عمله، أكد ذلك الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي مبيناً أنه أثناء قيام دوريات المرور بواجبها بمنطقة الردف الترفيهي بمحافظة الطائف شاهدت سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص تسير بسرعة عالية حيث حاول قائدها دهس رجل المرور ومن ثم مواصلة سيره عكس اتجاه السير ليصطدم بإحدى دوريات المرور و 5 سيارات أخرى لمواطنين

وأشار القرشي إلى أنه تم ضبطه بعد ذلك حيث اتضح أنه مقيم من جنسية آسيوية ونقل رجل الأمن المصاب للمستشفى وغادر بعد تلقى العلاج اللازم وإحالة المقبوض عليه لجهة الاختصاص.

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