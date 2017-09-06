بالصور.. انحشار يد مقيم داخل فرامة لحم في مطعم بالأحساء وبتر 3أصابع

الأحساء – المبرز

انحشرت يد مقيم من جنسية آسيوية، اليوم الأربعاء، داخل فرامة لحم في أحد المطاعم بالأحساء، حيث جرى نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف.

وبدورها، توجّهت فرق إنقاذ الدفاع المدني، إلى المستشفى للعمل مع الفريق الطبي لتحرير واستخراج يده من الفرامة باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة لمثل هذه الحالات المعقدة، حيث قطّع إنقاذ الدفاع المدني الفرامة إلى أجزاء صغيرة حتى فك احتجاز اليد، إلا أن الحادث تسبب في بتر ثلاثة أصابع من اليد، فيما قدّم الفريق الطبي بالمستشفى العلاج اللازم للمريض.