المشي 20 دقيقة يومياً يعزز صحة القلب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نصح طبيب القلب الألماني فليكس شرودر، باتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية وممارسة الرياضة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة القلب.

وقال “شرودر” -بحسب وكالة الأنباء الألمانية-: إن “الخضراوات والفواكه ينبغي أن يكون لها نصيب الأسد من الهرم الغذائي، لذا يعد النظام الغذائي للبحر المتوسط مثالياً لصحة القلب”.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتمد على الخضراوات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون، مما يحد من خطر زيادة الوزن والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وهي العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ولفت “شرودر” إلى أن المشي لمدة 20 دقيقة يومياً يعزز صحة القلب، ولهذا الغرض، ينبغي دمج الأنشطة الحركية البسيطة في الحياة اليومية.