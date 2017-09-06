“العمل” تتابع حالة طفل جازان المعنَّف.. و«أباالخيل»: سنعاقب المتورطين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان التوصلَ للطفل المعنف من قبل أقاربه هناك ومتابعة حالته عبر وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة للوزارة.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل، عبر حسابه على “تويتر”: “وحدة الحماية الاجتماعية بجازان تتوصل للطفل وتتابع حالته صحيًّا، وسيتم تطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء بحق المعنفين”.

وكانت شرطة محافظة صبيا تلقت بلاغاً من مستشفى المحافظة، بوصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرُّضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تمّ انتقال المختصّين للمستشفى، وخلال المعاينة اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاماً ويسكن قرية جخيرة.

وفور شيوع القضية تداول مغردون قد دشنوا وسماً عبر “تويتر” بعنوان “اخوال يعنفون بابن اختهم”، حيث انهالت التغريدات المنددة بالعنف المفرط بحق الضعفاء واليتامى، حيث تبين أن الطفل يتيم وتعرض للاعتداء من أخواله تعنيفا له على خطأ ارتكبه، ولكن كان التعنيف قاسيا لدرجة تسببه في إصابات متفرقة بجسد الطفل.