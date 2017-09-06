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الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 6 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

STC تهدي عملاءها يومين من المكالمات المفتوحة بمناسبة تأهل الأخضر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري، منح عملاء الشركة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية داخل وخارج الشبكة بلا حدود مجانًا ولمدة يومين، وذلك بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتيح هذا العرض للعملاء الأفراد إجراء المكالمات وبلا حدود داخل وخارج الشبكة خلال الفترة من الساعة 12 من بعد منتصف ليلة الخميس 07 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة 11:59:00 قبل منتصف الليل يوم السبت 09 من نفس الشهر.

ويأتي إطلاق الاتصالات السعودية لهذا المبادرة؛ لفتح المجال لمزيد من حركة التواصل بين العملاء في مختلف مناطق المملكة احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، وتثمينًا للشراكة الإستراتيجية المميزة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما أن دعم STC للمنتخب يأتي انطلاقًا من واجبها الوطني وحرصها على مواكبة اهتمامات شبابنا بالرياضة.

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