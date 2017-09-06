بحضور ولي العهد منتخبنا على العهد!

بقلم : سامي بن محمد الدقيلان

في إنجاز تاريخي عالمي غير مسبوق للمرة الخامسة في تاريخ المملكة الرياضي وتاريخ كرة القدم السعودي يضع المنتخب السعودي قدميه في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، ويحجز تذكرة الطيران رسميًا إلى روسيا كممثل للدول العربية والآسيوية والإسلامية؛ بعد كرنفال رياضي كبير وفي منعطف صعب نكون أو لا نكون في ملعب جوهرة الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (طيب الله ثراه)، بعد فوزه الثمين والمستحق على منتخب اليابان بنتيجة هدف مقابل لا شيء للمنتخب اليابان يسجله اللاعب المتألق دومًا اللاعب البديل فهد المولد؛ بطريقة عالمية لا تصد ولا ترد بحضور أكثر من 62 ألف متفرج حضروا من جميع محافظات المملكة بعد المبادرة الكريمة والمباركة التي أطلقها سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بشراء جميع تذاكر المباراة ليتسنى للجماهير السعودية دخول الملعب مجانًا للوقوف مع منتخب الوطن!.

نعم فاز المنتخب وتأهل لنهائيات كأس العالم والفرح عم أرجاء الوطن السعودي الكبير بهذا الإنجاز التاريخي الذي يأتي بعد سنوات من الفشل والخروج المرير للكرة السعودية في جميع البطولات حقًا إنها فرحة وطن وما أجملها من فرحة إذ أصبحت الفرحة أفراحًا عمت أرجاء الوطن ومفاجآت سارة للشعب السعودي عندما تفاجأ الحضور في الملعب ومن خلف شاشات التلفاز بحضور وتواجد الرجل الثاني في الدولة ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى ملعب المباراة من أجل مؤازرة أبنائه لاعبي المنتخب السعودي في ظَاهِرَة غير مسبوقة وغير مستغربة من رجل بحجم سموه الكريم، والذي ترك أثرًا كبيرًا انعكس إيجابًا على أداء لاعبي المنتخب والجماهير الغفيرة إذ اشتعل الملعب ابتهاجًا وتوهجًا بقدومه الكريم واشتعلت نجوم الأخضر توهجًا وإصرارًا وحققوا الفوز الأصعب وحققوا الإنجاز للتأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا بمباركة حضور سيف العز ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان حضوره ودعمه المبارك هو الوقود الحقيقي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للوطن من القلب شكرًا سيدي!.

بالأمس فرحنا ومن حقنا نفرح بهذا الإنجاز، ومن اليوم ننسى الفرح ونتحد جميعًا من اتحاد كرة قدم وجهاز فني وإعلام وأندية للعمل الجاد لوضع خطط واللجان من أجل إعداد لاعبينا إعدادًا مميز في أنديتهم للمنتخب، وكذلك إعداد منتخب يليق بالحدث “كأس العالم” يمثلنا خير تمثيل؛ إذا علمنا أن تواجدنا للمرة الخامسة إذ نحن نمتلك الخبرة والتجارب السابقة ليجلس الجميع على طاولة واحدة من أجل وضع كل التوصيات وتفادي مشاكلنا التي واجهتنا في مشاركاتنا السابقة لتفاديها، وأن يكون الهدف هو ظهور المنتخب السعودي في أحلى صورة في النهائيات القادمة؛ نحن نملك كل سبل النجاح ودولتنا -وفقها الله- بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وولي عهده صاحب السمو الملكي سيدي محمد بن سلمان وحكومته الرشيدة؛ وفرت كل سبل النجاح لنا في جميع المجالات من أجل تحقيق النجاح، ولكن أحيانًا اتحادنا العزيز يجهل أو نتجاهل كيفية اختيار الطريق الصحيح للأعداد بعيدًا عن المجاملات؛ إذا أخذنا كل هذه الأسباب والملاحظات في العبرة ستكون كلمة الأخضر قوية في نهائيات كأس العالم لا نريد أن يكون استعدادنا مجرد حجوزات ونترك الجوهر منتخب الوطن.

ألف مبروك للوطن حكومةً وشعبًا هذا الإنجاز والنجاحات المتتالية، شكرًا لك يا وطني ودامت أفراحك!.