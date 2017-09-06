أمر ملكي: إعفاء آل الشيخ وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

“الأحساء اليوم” – الأحساء
صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 335
التاريخ : 15 / 12 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) بتاريخ 4 / 4 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 180 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.
ثانياً : يُعين معالي الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود