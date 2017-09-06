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الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 6 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أمر ملكي: إعفاء آل الشيخ وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 335

التاريخ : 15 / 12 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) بتاريخ 4 / 4 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 180 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

ثانياً : يُعين معالي الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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