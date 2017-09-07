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الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 7 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

توقعات “الأرصاد”: سماء غائمة على معظم أنحاء المملكة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذالك على منطقة جازان تشمل السواحل منها، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة، في حين تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية على شرق وغرب المملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال أوقات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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