5 وزارات ترفع توصيات «خريطة النقل العام» إلى الجهات العليا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رفعت 5 وزارات حكومية توصيات ملف مشروع النقل العام في المملكة إلى الجهات العليا، يتضمن في طياته خريطة طريق لتنفيذها بمشاركة القطاعين العام والخاص.

ووضع فريق من وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع خريطة الطريق لتنفيذ مشاريع النقل اﻟﻌﺎم بمشاركة اﻟﻘطﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم والخاص، بالتنسيق مع وزارات النقل، التجارة والاستثمار، اﻟﺸؤون البلدية واﻟﻘﺮوية، واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ حيث رﻓﻌت اﻟتوصيات الخاصة باﻟخطﻮات اﻟﻘﺎدمة إلى الجهات العليا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وكلف الأمر السامي، قبل عامين، وزارة الاقتصاد والتخطيط، باستكمال دراسات تنفيذ وتشغيل مشروعات النقل العام في مكة المكرمة وجدة والمدن الأخرى التي تم إقرار مشروعات النقل العام لها، وذلك بهدف تخفيض التكاليف وتقوية العائدات وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأنهى الفريق الاستشاري الحكومي مراجعة وتحديد الحد الأدنى الأمثل لتكاليف شبكة النقل ضمن المرحلة الأولى ﻓﻲ كل ﻣﻦ مكة اﻟﻤكرمة، وﺟﺪة، والمدينة المنورة، والدمام، بالاتفاق والتنسيق مع الهيئات والأمانات والشركات المحلية المعنية بمشروعات النقل العام.

وتعمل هيئة النقل العام على تنفيذ استراتيجية الخطوط الحديدية، التي تم تحديد خطوطها العريضة مسبقا، وتحديدا فيما يتعلق بخصخصة مشاريع القطارات والمحطات في المملكة، حيث يجري العمل على خصخصة أجزاء من مشاريع القطارات في المملكة.

وقال الدكتور رميح الرميح؛ رئيس الهيئة في وقت سابق، إن مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام بالجبيل سيطرح من ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأضاف، أن التشغيل التجاري لمحطات قطار الحرمين سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل تدريجيا، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من القطاع الخاص والعلامات التجارية لاستئجار المحال في المحطات، التي يتوقع مع الوقت أن تكون نسبة الإقبال عليها مرتفعة جداً بحكم الأعداد الكبيرة لمرتادي المحطات ولوجود تلك المحطات داخل المدن.

وتستهدف الاستراتيجية العامة للخطوط الحديدية أن يكون إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية بحلول عام 2040، نحو 200 مليار ريال موزعة على ثلاث مراحل بعد دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040 لكل خط.