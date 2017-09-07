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الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 7 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

حماية المستهلك تنصح باتباع هذه الخطوات قبل استئجار «استراحة أو شاليه»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبّهت جمعية حماية المستهلك كل مَن يريد حجز استراحة أو شاليه في أيام الإجازة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار التأجير، على الحرص؛ لعدم الوقوع ضحية لخداع ونصب مالكي الاستراحات والشاليهات.

وحددت حماية المستهلك  7 خطوات وتنبيهات، نصحت باتباعها كل من يرغب في تأجير استراحة أو شاليه اتباعها والإطلاع عليها جيدا، حيث جاءت كالآتي:

  • مراعاة التوقيت،حيث تختلف الأسعار في مواسم الأجازات والأعياد عنها في الأيام العادية.
  • الاتصال المسبق للتعرف على تجهيزات المكان ومدة موافقته لاحتياجاتك لتوفير الكثير من الوقت والجهد.
  • البحث على الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشاليه أو الاستراحة التي ترغب في استئجارها.
  • يفضل زيارة المكان مسبقاً لتقييم مستوى النظافة والتأكد من توفر خدمات ومتطلبات السلامة، من تمديدات كهربائية ومخارج طوارئ وطفايات حريق وحراسة، وكذلك التأكد من تغطية شبكات اتصال الجوال للمنطقة للتعامل مع أي حالة طارئة بشكل سريع.
  • التأكد من سلامة المسبح ونظافته للاستمتاع بالسباحة بشكل صحي وآمن، والتحقق من قرب الخدمات الرئيسية مثل التموينات والمطاعم ومحطات البنزين من مقر الإقامة لتوفير شعور أكثر بالارتياح والمتعة أثناء الإقامة في المكان.
  • مقارنة قيمة إيجار المكان بالاستراحات والشاليهات الأخرى، والمفاصلة في السعر إن أمكن.
  • مراجعة بعض البنود والنقاط المهمة في “عقد الإيجار” مثل تسجيل تاريخ ومدة الإيجار، وتسجيل الساعة المحددة لتوقيت مغادرة المكان، وتحديد القيمة اليومية والإجمالية للإيجار، بالإضافة إلى قيمة التأمين ومناسبتها لمدة الإقامة، والتنصيص على الخدمات المتفق عليها وأي التزامات تمت مشافهتها، والحصول على نسخة أصلية من العقد.

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