حماية المستهلك تنصح باتباع هذه الخطوات قبل استئجار «استراحة أو شاليه»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبّهت جمعية حماية المستهلك كل مَن يريد حجز استراحة أو شاليه في أيام الإجازة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار التأجير، على الحرص؛ لعدم الوقوع ضحية لخداع ونصب مالكي الاستراحات والشاليهات.

وحددت حماية المستهلك 7 خطوات وتنبيهات، نصحت باتباعها كل من يرغب في تأجير استراحة أو شاليه اتباعها والإطلاع عليها جيدا، حيث جاءت كالآتي: