انسحاب 16 ألف مواطن من “القطاع الخاص” لانخفاض رواتبهم عن 3500 ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 1437 عن انسحاب نحو 16.845 ألف موظف سعودي من العمل بالقطاع الخاص خلال العام الماضي، ممن تقل رواتبهم عن 3500 ريال.

وأكدت البيانات أن المنسحبين يمثلون ما نسبته 1% من سعوديي القطاع الخاص، حيث انخفضت نسبتهم في القطاع الخاص حتى 8%، في حين استقطبت الوظائف بالرواتب الأعلى من 3500 أعدادا إضافية، لتزداد نسبة السعوديين ممن تزيد رواتبهم عن 3500 حوالي 7%.

ووفقاً للإحصاء فقد تفاوت نسبة انسحاب السعوديين من الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، بين 21.6% للموظفين الذين يتقاضون رواتب تتفاوت بين 1500-1999 ريالاً، وحوالي 17.6% للموظفين الذين تتفاوت رواتبهم بين 2000- 2499 ريالاً، وحوالي 15.6% للموظفين الذين تتفاوت رواتبهم بين 2500.2999 ريال، لتقل نسبة المنسحبين ضمن فئة الرواتب بين 3000-3499 ريالاً لحوالي 7.4% انخفاضاً عن العام السابق 1436.

في مقابل انخفاض نسبة السعوديين بالرواتب المتدنية، زادت نسبة السعوديين من ذوي الرواتب الأعلى من 3500 ريال وبنسب متفاوتة، ما يظهر وجود تحسين في رواتب عدد من موظفي القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على رواتب تتفاوت بين 3500-3999 بنسبة 24.5%، كما زادت نسبة من يتقاضون رواتب بين 4000-4499 بنسبة 8.9%، ومن يتقاضون 4500-4999 بنسبة 8.9%، أما أصحاب الرواتب الأعلى من 5000-5999 ريالاً فزادوا بنسبة 4.7%.

كما زادت نسبة السعوديين ممن يتقاضون رواتب بين 6000- 6999 ريالاً بنسبة 6.6%، ومن يتقاضون 7000-7999 ريالاً بنسبة 2.1%