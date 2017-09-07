“النقل العام”: نقل 1.2 مليون حاج خلال موسم الحج

الأحساء – واس

كشف نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن نسب مؤشر الإيجابية في حج عام 1438هـ ارتفعت بشكل غير مسبوق، مبينًا أن هذا مردود إلى الجهود المكثفة التي بذلها فريق عمل الهيئة من مفتشين ومراقبين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وما حظي به فريق العمل من دعم إمارات المناطق والأجهزة الأمنية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وشركة النقل الجماعي “سابتكو”.

وبيّن السهلي أن استخدام خدمة النقل العام من عرفات إلى مزدلفة سجل ارتفاعاً بنسبة 93%، بينما ارتفعت نسبة استخدام النقل العام الترددي لحجاج الداخل إلى المسجد الحرام بمقدار 49%، كما ارتفعت نسبة التحقق من نظامية وسائل النقل وضبط الأسعار لخدمة لضيوف الرحمن في وسائل النقل بالأجرة، مبيناً أن المخالفات في موسم حج هذا العام على مداخل مكة المكرمة وداخل المشاعر بلغت (6135) مخالفة ومنها مخالفات عدم وجود تصريح للمركبة ووصولا إلى عدم تشغيل العداد لضيوف الرحمن، الأمر الذي رفع كفاءة التشغيل ومستويات السلامة في المركبات المطابقة لاشتراطات الهيئة ومقاييسها.

وحول عدد الركاب المنقولين بواسطة خدمات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر، أفاد أن العدد تجاوز 1.200.000 حاج، مبيناً أن هذا الرقم الإيجابي الجديد جاء بسبب تلبية فريق عمل هيئة النقل العام للمهام التخطيطية والميدانية المتعددة، التي تشمل: مراقبة أسعار وسائل النقل العام ومنع الاستغلال خدمةً لضيوف الرحمن، وتوفير خدمة النقل العام لحجاج الداخل إلى المسجد الحرام، وخدمة ضبط وسائل النقل العام المتجهة إلى المشاعر المقدسة، وتوفير خدمة نقل الركاب من مواقع حجز المركبات إلى المسجد الحرام، وتوفير خدمة النقل العام الترددي من عرفة إلى مزدلفة، وتوفير خدمة النقل العام داخل المشاعر، إضافة إلى خدمة النقل بالأجرة (مركبات الأجرة) من مواقع حجز السيارات.

وأبان المهندس السهلي أن إجمالي عدد مخالفات النقل العام التي رصدت خلال موسم حج 1438هـ، وصلت إلى (8814) مخالفة موزعة على النحو التالي: (2028) مخالفة في مراكز الضبط الأمني، التي يبلغ عددها سبعة مراكز موزعة على مداخل مكة المكرمة، و(586) مخالفة في أنظمة النقل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، و(418) مخالفة في النقل من قبل الحملات في مدينة جدة، و(3107) مخالفات في عملية الضبط بمحيط المنطقة المركزية لمكة المكرمة، و(1675) مخالفة في منطقة المدينة المنورة.

وبين السهلي أن هذه الجهود التي انطلقت منذ شهر ذي القعدة واستمرت حتى نهاية موسم حج 1438هـ، شارك فيها (82) مفتشًا ومنسقًا من هيئة النقل العام، منوهًا بدور وزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة في تذليل الكثير من الصعاب باستجابتهم وتعاونهم الكبير، مشيداً بالتعاون الكبير من قبل الإدارة العامة للمرور والشركة المشغلة لخدمات النقل العام، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نجاح مميز لخطة النقل العام في موسم حج 1438هـ.