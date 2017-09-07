“العيسى”: لدينا ثقة كبيرة في المعلم السعودي ولا نقبل التشكيك في مهنيته

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد وزير التعليم الدكتورأحمد العيسى أن لدينا ثقةً كبيرةً في المعلم السعودي ولا نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة.

وقال العيسى: ما ذكره الأستاذ الكاتب قينان الغامدي فيه تجاوز للنقد البناء فالإلتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي نعتز بها.

وجاء رد العيسى بعد أن هاجم الكاتب الصحفي قينان الغامدي، المعلمين والمعلمات، متهماً أغلبيتهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة؛ حيث قال في تغريدات له على حسابه الشخصي على “تويتر”: “أغلبية المعلمين والمعلمات يعانون من تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل وتسيّب، وأنا أعرف أعداداً كبيرة واقعهم مؤسف مخجل، ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف وحزم صارم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “المعلمون والمعلمات أكثر العاملين راتباً وتسيباً وتشكياً وضعفاً تأهيلياً صارخاً، وأقلهم ثقافة وعطاء، والشمس لا تغطى بغربال، واقعهم يتحدث بوضوح”.