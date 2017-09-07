70 ألفًا من موظفي البنود والمستخدمين ينتظرون التثبيت

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقّع نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صدور توجيهات بتثبيت موظفي البنود والمستخدمين على وظائف رسمية، وقالوا إنه يحقق حلم 70 ألفاً من موظفي البنود والمستخدمين.

ودشّن نشطاء على “تويتر” وسماً بعنوان “#بشاره_الملك_بتثبيت_البنود1″، وقال عدد من المغردين إنه يحقق حلم هؤلاء الموظفين من المعينين على البنود والمستخدمين.

وقال أحد المغردين : “رغم أني موظف رسمي ولله الحمد، لكن نناشد خادم الحرمين وولي عهده الأمين بتثبيت موظفي البنود .. بما يناسب مؤهلاتهم”.

وقال آخر: “هي بشارة بحل قضيتنا، وهي مكرمه لتصحيح وضع موظفين الدوله، وهي رفع الظلم عن اصحاب الموهلات الجامعيه”، وأضاف : “نحن لا نطالب بأكثر من مؤهلاتنا ولا نطالب بزياده برواتبنا، نريد مساواتنا بمن سبقنا، ونريد ما يناسب موهلاتنا”.

وقال محمد البلوي: “انتظرنا اكثر من خمس سنوات التثبيت، وفقدنا الأمل ولكن نعيش على الأمل وتحقيق الحلم”، وأما عبدالله بن صالح‏، فقال: “الخير قادم بإذن الله ترتيبات وحسابات والبشاير في الطريق”، فيما قال صاحب المعرف “saad”: “التثبيت قصة لا يفهمها إلا من هم على البنود والعقود والمستخدمين.. نسألك يارب فرجا عاجلاً”، وقال ناصر محمد الحكيم‏: “والله حنا تعبانين نفسياً ومتحطمين لكن الله يسمعنا خير”.