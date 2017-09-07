تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 8 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جمرك مطار الطائف يُحبط تهريب 416 جرام «هيروين» مخبأة داخل أحشاء مسافر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط تهريب 416 جراماً من مادة الهيروين المخدرة، عُثر عليها مخبأة مع أحد المسافرين الذين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الطائف أحمد المالكي: “عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على 57 كبسولة تحوي جميعها 416 جراماً من مادة الهيروين المخدرة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“لوكهيد مارتن” تتعاقد مع “الدفاع الجوي السعودي” على تطوير نظام “ثاد” الصاروخي

“لوكهيد مارتن” تتعاقد مع “الدفاع الجوي السعودي” على ...

متحدث «التعليم»: المدارس بحاجة لكسر الروتين وتفعيل الأنشطة الدراسية

متحدث «التعليم»: المدارس بحاجة لكسر الروتين وتفعيل الأنشطة ...

حادث مروري يخلف 8 إصابات على طريق الجوة بعسير

حادث مروري يخلف 8 إصابات على طريق الجوة ...

«أمانات المناطق» تصادر أغذية تكفي لتسميم «40 مليون» شخص

«أمانات المناطق» تصادر أغذية تكفي لتسميم «40 مليون» ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*