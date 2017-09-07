جمرك مطار الطائف يُحبط تهريب 416 جرام «هيروين» مخبأة داخل أحشاء مسافر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط تهريب 416 جراماً من مادة الهيروين المخدرة، عُثر عليها مخبأة مع أحد المسافرين الذين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الطائف أحمد المالكي: “عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على 57 كبسولة تحوي جميعها 416 جراماً من مادة الهيروين المخدرة.