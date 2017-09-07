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الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 8 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السفارة السعودية في أنقرة تنشر إرشادات بشأن الدخول والإقامة في تركيا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نشرت السفارة السعودية في تركيا بعض الإرشادات المعتمدة من وزارة الداخلية التركية بشأن الدخول والإقامة في تركيا.

وينص قانون تصاريح الإقامات في تركيا أن الأجانب إذا أرادوا البقاء أكثر من المدة التي تسمح فيها الفيزا أو البقاء أكثر من تسعين يوماً في تركيا، فإنه يتوجب عليهم أن يحصلوا على إذن الإقامة.

ويمكن بحسب القانون التركي، منح مدة الإقامة في طلبات الإقامة قصيرة الأمد لغاية سنتين كحد أقصى ويجري طلب التمديد أيضاً بنفس الشكل.

وأما الطلاب الذين يدرسون في تركيا ضمن مراحل المعاهد المتوسطة والجامعات والدراسات العليا والدكتوراه، يتم منحهم إقامة طالب بدءاً من فترة الدراسة وبشكل يغطي مدة الدراسة كاملة.

وبالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات أو أموالا غير منقولة في تركيا، يمكن أن يحصلوا على تصريح الإقامة قصيرة الأمد (سنتين كحد أقصى في كل مرة)، ويمكن أيضاً تمديدها بنفس الشكل، وفيما يتعلق بالأجنبي أو الأجنبية المتزوجين بزوج أو زوجة تركية، فيتم منحهم تصريح إقامة عائلية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى في كل مرة.

أما الأجانب الذين أقاموا في تركيا بموجب تصريح الإقامة لمدة ثماني سنوات على الأقل والذين يحققون الشروط الموضحة في المادة رقم 43 من القانون، فيتم منحهم تصريح الإقامة طويلة الأمد (إلى أجل غير مسمى).

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