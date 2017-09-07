لهذا السبب لا تتناول اللحوم الحمراء والدواجن بكثرة.. وإليك البديل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذَّرت نتائج دراسة جديدة من الإفراط في أكل اللحوم الحمراء والدواجن؛ نظراً لأنها تزيد خطر الإصابة بالسكري، بينما لم توجد أية تأثيرات من هذه الناحية لأكل الأسماك والقشريات.

ومن المعروف عن اللحوم الحمراء تأثيرها على ارتفاع الكولسترول وخطر أمراض القلب، بينما تتزايد الأدلة الحديثة على ارتباط كثرة أكل اللحوم والدواجن بالسكري أيضاً، وفقًا لخبراء.

وتمتاز الدراسة الجديدة التي أجريت في الصين وسنغافورة باعتمادها على بيانات عدد كبير من المشاركين الذي بلغ في هذه الدراسة 63 ألف شخص، أعمارهم بين 45 و74 عاماً.

وتم تتبع البيانات الصحية للمشاركين في الدراسة بين عامي 1993 و2010، ووجد الباحثون أن اعتماد النظام الغذائي على اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 23%، واعتماده على الدواجن يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 15%.

ولاحظ الباحثون أن استبدال اللحوم والدواجن وأكل الأسماك والقشريات مكانها يقلل خطر الإصابة بالسكري، لافتاً الانتباه إلى أن بعض أجزاء الدواجن مثل صدر الدجاج والبط والديك الرومي لا يزيد خطر الإصابة بالسكري مثل الأجزاء الأخرى من الطيور.

ولم تتضمن توصيات الدراسة التي نشرتها دورية “إبديمولوجي” استبعاد اللحوم من النظام الغذائي، وإنما تناولها باعتدال مع تقليل كمية اللحوم الحمراء قدر الإمكان.