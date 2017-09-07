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الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 8 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

حادث مروري يخلف 8 إصابات على طريق الجوة بعسير

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في منطقة عسير عبد العزيز بن يحيى آل شايع أن غرفة القيادة والتحكم بمستشفى سراة عبيدة تلقت عند الساعة ١٠:٥٠ صباحًا بلاغًا من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الجوة وعدد المصابين فيه 8 حالات.

وأضاف آل شايع أنه تم على الفور الاستعداد لاستقبال الحالات وذلك باستدعاء جميع الكوادر الطبية والخدمات الطبية المساندة الضرورية كما تضمن التوجيه بتحريك فرقة إسعافية إلى موقع الحدث.

وأشار إلى انه في تمام الساعة 11:05 تم وصول أول المصابين والذي كان يعاني من كسور في أماكن متفرقة ليعقبه مباشرة في ذات الوقت عدد خمس حالات مباشرةً ليتم التعامل معها بالفرز الأولي وتصنيف الحالات حسب أولوية التدخل وتلاها وصول باقي الحالات، وتم التعامل مع جميع الحالات حتى إعلان إنهاء الحدث.

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