متحدث «التعليم»: المدارس بحاجة لكسر الروتين وتفعيل الأنشطة الدراسية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن المدارس بحاجة لكسر الروتين الدراسي، وتفعيل الأَنْشِطَة الدراسية وتنويعها.

وأَضَافَ “العصيمي” في تصريح لبرنامج إِسْتُدْيُو “الإخبارية”، بِشَأْنِ الاسْتِعْدَاد لبدء العام الدراسي الجديد، أن هناك وسائل تعليم حديثة تطبقها الوزارة في المملكة لِهَذَا العام.

مِنْ جَانِبِهِ، قَالَ حسن سويد “معلم ومدرب بالتدريب التربوي والابتعاث”، إن التعليم عن بعد ساعد على تطوير التنمية التعليمية، مُشِيرَاً إلى أن وزارة التعليم بحاجة لتوظيف التقنية في التعليم لتطويره.