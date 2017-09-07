“لوكهيد مارتن” تتعاقد مع “الدفاع الجوي السعودي” على تطوير نظام “ثاد” الصاروخي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حصلت شركة “لوكهيد مارتن” المتخصصة في تصنيع الأسلحة والأنظمة الصاروخية، على عقد تحسين نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” لقوات الدفاع الجوي الملكية السعودية.

وأكد موقع “آي إيتش إس جينس” الخميس (7 سبتمبر 2017)، أن الشركة ستوفر المساعدة التقنية المطلوبة للتعريف بمتطلبات نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” من حيث تصميم المنشآت التابعة له، واختبار عمل النظام والمواد المطلوبة بالمواقع التابعة له، وكذلك طرق التدريب وتشغيل النظام الصاروخي، وأيضا مفاهيم الصيانة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه لم يتم الكشف عن جميع البنود الواردة في العقد المبرم بين الشركة الأمريكية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مشددًا على أن “لوكهيد مارتن” تلقت- أيضًا- طلبًا من الإمارات بالحصول على نظام للدفاع الصاروخي، وكذلك من قطر، إلا أنها لم تعط ردًا واضحًا على طلب الدوحة إلى الآن.