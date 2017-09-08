“صحة الأحساء” تطلق معرضها التوعوي الترفيهي “الأحد” بالمنتزه البيئي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكملت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، استعداداتها لإطلاق فعاليات المعرض التوعوي الترفيهي “تعرف واكتشف عن قرب” بحلته الثالثة في التاسع عشر من شهر ذي الحجة الجاري، والمقرر إقامته لمدة خمسة أيام بمنتزه الملك عبدالله البيئي، والذي يأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبشراكة حكومية مع أمانة الأحساء، وبرعاية من صحيفة “الأحساء اليوم”.

ومن جهته، بيّن مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني، أن المعرض يقدم رسائل توعوية للصحة العامة بطابع ترفيهي، يتناسب مع جميع فئات المجتمع معتمدًا على تقنيات عالمية مجسمة حديثة، تقدم لأول مرة على مستوى المملكة مثل المناطيد التوعوية المجسمة.

وأضاف “السدراني”: كما يتضمن المعرض العديد من الفعاليات من المسابقات والإنشاد والمسرحيات، والاوبريتات الوطنية، إضافة إلى عروض النافورة التفاعلية، واستضافة عدد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر “السدراني” أن المعرض سيتيح التعرف على السلوكيات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض، خاصة ما يتعلق بأمراض العصر والتي يعاني منها الكثير في المجتمع، وكذلك فرصة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للراغبات ممن تنطبق عليهن شروط الفحص من خلال سيارة الماموجرام، وسيكون التبرع بالدم أيضًا متاح من خلال العيادة المتنقلة للتبرع بالدم.

يذكر أن المعرض التوعوي في نسختيه الأولى والثانية أقيم في قصر إبراهيم التاريخي وشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار بعدد تجاوز 100 ألف زائر.