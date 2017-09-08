تفاصيل العثور على جثة غارقة في الدماء بالقطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت شرطة القطيف تفاصيل العثور على جثة، يُرجح أنها لمقيم آسيوي، غارقة في دمائها بعدما ألقى نفسه من فوق بناية بسوق مياس في محافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الشرطة تلقت، صباح أمس الخميس، بلاغاً يفيد بوجود جثة غارقة في الدماء بسوق مياس بالقطيف.

وأضاف الناطق، أن الشرطة باشرت الموقع، واتضح أن الجثة لمقيم لم تحدد جنسيته، ويرجح أنه من جنسية آسيوية، وأنه سقط من البناية التي عثر عليه بجوارها.

وأضاف أن الجثمان نُقل للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تواصل الشرطة تحرياتها لتحديد هوية المتوفى.