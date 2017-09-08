“لافروف” يتوجه للرياض قبل زيارة الملك المرتقبة إلى موسكو

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قبل زيارة مرتقبة يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا مطلع الشهر المقبل، يحل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضيفًا على المملكة.

وأعلنت الخارجية الروسية، الجمعة (8 سبتمبر 2017)، أن “لافروف” سيزور السعودية والأردن، ضمن جولته التي تبدأ غدًا (السبت 9 سبتمبر) حتى 11 من الشهر نفسه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” إن لافروف سيتوجه إلى السعودية أولًا ثم الأردن.

وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، قال أمس الخميس، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيزور روسيا بداية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تركز زيارة خادم الحرمين إلى موسكو، على بحث ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأزمات المنطقة ذات الاهتمام المشترك.