وزارة المالية توافق على “حساب بنكي” لكل مدرسة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وافقت وزارة المالية على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات، استجابةً لطلب وزارة التعليم ليتم تخصيصها للنفقات التشغيلية للمدارس، وإصدار بطاقات تتيح إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع فقط.

وأصدر الدكتور أحمد العيسى توجيهات لإدارات التعليم بالعمل على التنسيق مع البنوك، وتزويدها بأسماء المخول لهم السحب من هذه الحسابات والإيداع فيها، والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، واستلام بطاقات الصراف.

ونوه العيسى (وفقًا لصحيفة المدينة) بضرورة إثبات المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة لدى قائد أو قائدة المدرسة، وألا تتم تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدم من مستندات تثبت صرف المبالغ المسبقة في الأغراض المخصصة لها.

جدير بالذكر أن النفقات التشغيلية للمدارس كانت تودع في الحسابات الشخصية لقادة وقائدات المدارس.