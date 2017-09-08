مصادر: ديوان المراقبة يرصد توظيف وافدين في قطاعات حكومية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر، أن ديوان المراقبة العامة رصد مخالفات متنوعة في عدة قطاعات حكومية خلال جولاته المكثفة التي يقوم بها على القطاعات المختلفة.

وكشفت أن أبرز المخالفات تمثلت في تأخر تنفيذ بعض المشاريع وتوظيف أجانب على وظائف إشرافية مخصصة للمواطنين في الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الصيانة والتشغيل في بعض القطاعات، وفقا لـ”المدينة”.

وشملت المخالفات، عدم حسم مقابل السكن لمن يسكنون في مساكن بعض الجهات الحكومية، وتوقيع بعض الجهات عقودا استشارية وتوفير موظفين على البند في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأضافت، أن الديوان طلب من هيئة الرقابة والتحقيق استدعاء بعض المسؤولين والموظفين من مختلف القطاعات الحكومية للتحقيق معهم وإصدار العقوبات اللازمة تجاههم لقاء ارتكابهم مخالفات متنوعة في المشاريع أو عدم الرد على مخاطبات الديوان.