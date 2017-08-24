“بر الأحساء” تقدم مساعدة طارئة لأسرة تعرّض منزلها لاحتراق بالخالدية

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الأحساء – “الأحساء اليوم”

أمّنت جمعية البر بالأحساء، الاحتياجات الرئيسية الطارئة لإحدى الأسر السعودية بعد تعرض منزلهم الكائن بإسكان الخالدية بالهفوف لحريق مساء يوم الأحد الماضي.

ومن جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإنابة فادي بن حمد الجمل، أن الجمعية عملت فور معرفتها بالحادثة بدراسة حالة الأسرة، وبعد التأكد من انطباق شروط الجمعية على الأسرة، تم تكليف إدارة البحث الاجتماعي بالجمعية ببحث احتياجات الأسرة الطارئة من مسكن وملابس ومواد غذائية.

بدوره، أوضح مدير إدارة المراكز والبحث الاجتماعي بالجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، أن الجمعية درست حالة الأسرة فور معرفة حادثة الحريق من قبل فريق العمل بإدارة البحث الاجتماعي، وبعد التأكد من انطباق الشروط التي تعمل بها الجمعية لتقديم المساعدات الطارئة تم استدعاء رب الأسرة وتسلميه كوبونات الاحتياجات الطارئة الخاصة بالملابس والمواد الغذائية.

وأضاف “الحسين”: كما قامت الجمعية بتأمين مسكن مؤقت للأسرة لحين انتهاء أعمال ترميم المنزل والذي ستسهم الجمعية في ترميمه، وذلك من منطلق واجبات الجمعية الإنسانية بتقديم الدعم والمساندة للحالات الطارئة وتحقيقا لرؤيتها.