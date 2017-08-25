المملكة تسمح للشركات الأجنبية بالتملك في قطاعي الصحة والتعليم

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“الأحساء اليوم” – الأحساء

في خطوة تدريجية أمام إزالة قيود المِلكية أمام الشركات الأجنبية، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، ‘‘إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم‘‘.

وبحسب “رويترز” تعد هذه الخطوة أحدث خطوة تقوم بها المملكة لإزالة قيود الملكية تدريجيًا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية، فيما تسعى الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، وكانت قد أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.

ولم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات، ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.