تحديد أماكن صلاة عيد الأضحى بالأحساء والأمير بدر يتقدّم المصلين بالمصلى الكبير

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الأحساء – “الأحساء اليوم”

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء، الاستعدادات كافة لتجهيز المصليات والجوامع التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، حيث حدّدت في بيان لها عددًا من المساجد والمصليات، منوهة بأن الصلاة ستؤدى بالجامع الرئيس من كل قرية وهجرة لم تذكر في البيان.

وأوضحت أن صاحب السمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، سيؤدي الصلاة بمصلى العيد الكبير شرق الأستاذ الرياضي بالأحساء، فيما سيؤم المصلين فضيلة الشيخ خالد بن أحمد محمد الطليحي رئيس المحكمة العامة بالأحساء، حيث تقام الصلاة في تمام الساعة (5:38) صباحًا.

وإليكم قائمة بأسماء المساجد والمصليات التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى1438هـ ومواقعها: